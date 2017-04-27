Gazprom, Naftogaz'dan Borcun Faizini de İstiyor

Gazprom'un, Naftogaz şirketinden tahsil edemediğini öne sürdüğü doğalgaz borcunun faiz cezaları nedeniyle 5,3 milyar dolar daha artırılmasını istiyor.

Gazprom, Naftogaz'dan Borcun Faizini de İstiyor

Gazprom'un, Naftogaz şirketinden tahsil edemediğini öne sürdüğü doğalgaz borcunun faiz cezaları nedeniyle 5,3 milyar dolar daha artırılmasını istiyor.

Kaynak: Dunya.com

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Doğalgaz, Gazprom, Ceza, Faiz
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