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Gazprom ile Slovak Eustream Arasında Anlaşma
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Gazprom ile Slovak Eustream Arasında Anlaşma

Rus enerji şirketi Gazprom'un iştiraki olan Gazprom Export ile Slovak Eustream arasında 2050 yılına kadar doğalgaz iletimini kapsayan bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Gazprom ile Slovak Eustream Arasında Anlaşma

Rus enerji şirketi Gazprom'un iştiraki olan Gazprom Export ile Slovak Eustream arasında 2050 yılına kadar doğalgaz iletimini kapsayan bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Gazprom Export'tan yapılan açıklamada, Eustream şirketinin Slovakya'da bulunan doğalgaz iletim hattına erişim ve doğalgaz iletimine yönelik 5,3 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın 1 Ekim 2050 tarihine kadar geçerli olacağının vurgulandığı açıklamada, anlaşma metni ve diğer detayların ticari sır olması nedeniyle açıklanmayacağı kaydedildi.

Rusya'nın, Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 boru hattı projeleriyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğalgazı azaltma ihtimali, bu rota üzerinden iletilen doğalgaz açısından önemli bir geçiş ülkesi olan Slovakya'da endişe yaratmıştı.

Öte yandan, Ukrayna ise, kendi toprakları üzerinden Slovakya'ya giden Rus gazının akışının tersine çevrilmesiyle bu ülkeden günlük ortalama 25 milyon metreküp doğalgaz ithal ediyor.

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