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Gazprom, Günlük Doğalgaz Sevkiyatında Rekor Kırdı
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Gazprom, Günlük Doğalgaz Sevkiyatında Rekor Kırdı

MOSKOVA (AA) – Rus enerji şirketi Gazprom'un, günlük 635 milyon metreküple doğalgaz sevkiyat rekoru kırdığı bildirildi.

Gazprom, Günlük Doğalgaz Sevkiyatında Rekor Kırdı

MOSKOVA (AA) – Rus enerji şirketi Gazprom'un, günlük 635 milyon metreküple doğalgaz sevkiyat rekoru kırdığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 26 Ocak'ta ihraç edilen 635 milyon metreküp doğalgazın, şirket tarihinin en yüksek günlük doğalgaz sevkiyatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Mavi Akım, Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hatlarının tam kapasiteyle çalıştığı kaydedilirken, şirket tarafından Avrupa'ya yapılan doğalgaz ihracatının bu yıl da artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Gazprom'un İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa'nın geçen yılki toplam doğalgaz ithalatının yüzde 34'ünün Gazprom tarafından sağlandığını belirtmişti.

Türkiye, Mavi Akım ve Batı Hattı boru hatları üzerinden Rusya'dan her yıl 30 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor.

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