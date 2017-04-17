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Gazprom, Doğalgaz Üretimini Arttırdı
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Gazprom, Doğalgaz Üretimini Arttırdı

Gazprom 1 Ocak - 15 Nisan tarihleri arasında doğalgaz üretimini 12.5 artırarak, hacmin 144.9 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.

Gazprom, Doğalgaz Üretimini Arttırdı

Gazprom 1 Ocak - 15 Nisan tarihleri arasında doğalgaz üretimini 12.5 artırarak, hacmin 144.9 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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Doğalgaz, 15 Nisan, Gazprom