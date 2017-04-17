Gazprom, Doğalgaz Üretimini Arttırdı
Gazprom 1 Ocak - 15 Nisan tarihleri arasında doğalgaz üretimini 12.5 artırarak, hacmin 144.9 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.
-
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
-
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
-
Referandum sonrası piyasalar nasıl tepki verecek?
-
Hiç fire yok! Köyün tamamı 'evet' dedi