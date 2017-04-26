Gazprom Doğalgaz Üretimini Artıracak

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz üretimini 2017'de geçen yıla kıyasla yüzde 2,7 artırarak 430,4 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediği bildirildi.



Şirketten yapılan açıklamada, Gazprom'un 2016'da doğalgaz üretimini bir önceki yıla göre yüzde 0,6 oranında yükselterek 419,1 milyar metreküpe çıkardığı hatırlatıldı.



Geçen yıla kıyasla 2017'de ise yüzde 2,7'lik artışla 430,4 milyar metreküplük doğalgaz üretiminin hedeflendiği belirtilen açıklamada, doğalgazın yanı sıra 15,3 milyon ton doğalgaz kondensatı ve 41,1 milyon ton petrol üretiminin planlandığı kaydedildi.



Açıklamada, geçen yıl 39,3 milyon ton petrol üretildiğine ve bu seviyenin şirket tarihinin en yüksek üretimi olduğuna işaret edildi.