Gazprom'dan 'Türk Akımı' Açıklaması

Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin ilk hattının döşenmesine 2017 yılının yaz aylarında başlanacağını belirtti.



Açıklamaya göre, iş planına uygun olarak ilk hattın borularının inşası bu yaz yapılacak. Gazprom Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Gazprom'un Türk Akımı doğalgaz boru hattının ilk kısmının döşenmesinin 2017 yılının ikinci yarısında başlayacağını belirterek 2019 yılının sonuna kadar iki hattın inşaatını tamamlamayı planladığını açıklamıştı.



Rusya ve Türkiye, Türk akımı doğalgaz boru hattı projesini 10 Ekim 2016 yılında imzalamıştı. Projede her birinin kapasitesi 15,75 milyar metreküp olan iki hattın döşemesinin yapılacağı öngörülüyor.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)