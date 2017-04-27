Gazprom'dan, Naftogaz'a Borç Artırım Hamlesi

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Ukraynalı Naftogaz şirketinden tahsil edemediğini öne sürdüğü doğalgaz borcunun faiz cezaları nedeniyle 5,3 milyar dolar daha artırılmasını talep ettiği bildirildi.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin, Naftogaz'ın borcuna ilişkin Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne açtığı davada, söz konusu borcun 5,3 milyar dolar daha artırılarak 37 milyar dolara çıkarılması talebinde bulunduğu belirtildi.



Borcun, 2014 Mayıs-Haziran aylarıyla 2012-2016 dönemindeki "al-ya da öde" uygulaması kapsamında Naftogaz'a sağlanan doğalgaz ödemelerinden kaynaklandığı ifade edildi.



Açıklamada, ödemede yaşanan gecikmeler nedeniyle uygulanan faiz cezalarının da borca eklendiği kaydedildi.



Gazprom ve Naftogaz, aralarındaki doğalgaz ticareti anlaşmazlığının çözümü için 2014 yılında Stockholm'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Mahkemenin nihai kararını 30 Haziran'da vermesi bekleniyor.