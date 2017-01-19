Gazprom'dan 3. Çeyrekte 1,7 Milyar Dolar Kar

Rus enerji şirketi Gazprom'un, 2016 yılının üçüncü çeyrek net karı 1,7 milyar dolar oldu.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğinde net karın, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 102,2 milyar ruble (yaklaşık 1,7 milyar dolar) olduğu bildirildi.



Açıklamada, Gazprom'un en büyük ihracat pazarı Avrupa'ya doğalgaz satışlarının geçen yılın ilk dokuz ayında yüzde 28 artarken Rusya'daki doğalgaz satışlarının yüzde 7, eski Sovyet ülkelerine satışların ise yüzde 19 azaldığı bildirildi.



Doğalgaz fiyatlarındaki düşüş nedeniyle doğalgaz satışlarından toplam net gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 570 milyar rubleye gerilediği belirtilen açıklamada, şirketin geçen yılın 9 aylık döneminde ise toplam net karının 709 milyar ruble olduğu kaydedildi.