Gazlı İçecek Tüpündeki Kaçak, Avm'de Paniğe Neden Oldu

URSA kent merkezinde bir alışveriş merkezinin yiyecek katındaki restoranda, gazlı içecek tüpündeki kaçaktan kaynaklanan ses, paniğe neden oldu. Alışveriş merkezindekilerin yiyecek katından panik halinde kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, dün Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin yiyecek katındaki bir fastfood restoranından gazlı içecek tüpündeki kaçak nedeniyle patlamaya benzer ses yayıldı. Çıkan ses üzerine yemek katındakiler paniğe kapıldı. Sesi duyanlar panik halinde koşturarak alışveriş merkezinin yemek katını boşalttı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yemek katı kısa sürede boşalırken, masada oturan bir kişinin olaya aldırış etmeden cep telefonuyla oynamayı sürdürdüğü görüldü. Gelen sesin tüpteki kaçaktan kaynaklandığının anlaşılması üzerine kalabalık yemek katına döndü.



- Bursa