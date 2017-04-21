Gazipaşa Havalimanı'nda İlk Tarifeli Rus Uçağına Görkemli Karışlama
Gazipaşa Havalimanı'nda ilk tarifeli Rus uçağına görkemli karışlama 188 yolcusuyla iniş yapan uçak "su takı" ile karşılanıp yolculara karanfil verildiANTALYA - Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rusya'dan ilk kez tarifeli direkt uçuşlar başladı.
Gazipaşa Havalimanı'nda ilk tarifeli Rus uçağına görkemli karışlama
188 yolcusuyla iniş yapan uçak "su takı" ile karşılanıp yolculara karanfil verildi
ANTALYA - Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rusya'dan ilk kez tarifeli direkt uçuşlar başladı.Sezonun ilk Rus tarifeli Pobeda Havayollarına ait Boeing 737/800 tipi uçak 188 yolcusuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.
Rus Pobeda Havayollarına ait Boeing 737/800 tipi uçak Wnukova Havaalanı'ndan havalanarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 188 Rus yolcuyla iniş yaptı. TAV Havalimanı İşletmeleri, Alanya Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın ortak düzenlediği karşılama töreni geleneksel havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle başladı. Törende uçaklardan inen tüm yolculara pilot ve beraberindeki mürettebata karanfil ve buket verildi. Çilek ikramı yapıldı ve Rusça tanıtım materyalleri ve Alanya hediyeleri bulunan çantalar hediye edildi. Keman ve yan flüt dinletisinin de yapıldığı karşılama törenine Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin yanısıra Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve turizmciler katıldı.
"Burada bulunma sebebimiz turizm alışverişi"
Karşılamanın ardından gazetecilere açıklama yapan Pobeda Havayolları CEO'su Andrey Kalmykov,
Alanya'nın ilk destinasyonları olduğunu söyledi. Kalmykov," Antalya benim için 2 bir ev ve birkaç yıl buradan oturdum. Tekrar buraya gelmekten çok memnunum. Uçakla 188 yolcu getirdik ve Moskova'ya 163 yolcu götüreceğiz. Şuan charterlarla ilgili bir problem yok. Antalya'da çok yerleşik yabancı bulunuyor. Burada bulunma sebebimiz kültürünü ve turizm alışverişi" dedi.
Yücel:"ilişkilerimizi düzeltmek adına güzel bir organizasyon"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, bugün hem Alanya hem Gazipaşa hem de ülkemiz için çok değerli ve anlamı günlerden biri olduğunu söyledi. Yücel," Çünkü ilk defa Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na tarife uçaklardan Rusya'dan ilçemize direk uçuşlar gerçekleştiriyor. Arzu ettiğimiz ve hedeflediğimiz bir projeydi. Bu vesileyle dünyanın krizde olduğu bir dönemde Rusya ile olan ilişkilerimizi düzeltmek adına güzel bir organizasyondu. Hem bölgemizde yaşayan yerleşik yabancılarımızın bu tarifeyle direk gidiş-gelişlerini ve bölgemizdeki turizme de katkısın çok olacağını düşünerek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılarının tekrarını diliyorum ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Gaziapaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise ilçeye ilk kez Rusya Moskova'dan tarifeli uçuşların başladığını belirterek, "Bu bizim dönüm noktamız. Alanya Gazipaşa ve Anamur'a hitap eden havaalanımızın memnuniyetle devam etmesini diliyoruz. Daha güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.
Alanya Gazipaşa Havaalanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, birçok havaalanına ev sahipliği yaptıklarını, ilk kez Rusya'dan bir hava firmasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bizim için anlamlı ve onurlu bir şey. Gerek ülkemiz ve yöremiz için anlamlı bir destinasyon. TAV olarak ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
"Gazipaşa-Alanya Havalimanı hak ettiği seviyeye ulaşacak"
Alanya Turistlik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Şili de,"Rusya'dan ilk gelen uçağın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nı için son derece önemli. Alanya ve Gazipaşa turizminin gelişmesi için son derece önemli ve bu seferlerin devam edeceğini de biliyoruz. Pobeda başlayan sefer akabinde Corel, Anex ve Pegas ile devam edecek ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı hak ettiği seviyeye ulaşacak. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlerliye dönemde çok keyifli ve çok daha iyi bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Pobeda havayollarından yapılan açıklamada "Moskova'dan Alanya'ya düzenli uçuşlar salı, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez Boeing 737-800 uçaklarıyla gerçekleştirilecek. Gazipaşa Havalimanı'ndan Alanya merkezine transfer 20-30 dakika sürmektedir" açıklaması yapıldı.
(EA-