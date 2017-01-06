Gazipaşa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 2'si tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü M.A, eski AK Parti İlçe Başkanı B.A. ile eski AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı N.Ö'nün de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 20 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Durmuş K. ve Ali K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 18 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.