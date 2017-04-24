Gazipaşa'da Uyuşturucu Operasyonu

Gazipaşa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir seraya ekili halde 800 kök Hint keneviri ile 35 kök skunk ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 45 yaşındaki V.A'nın Kahyalar Mahallesi'nde kiraladığı serada uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.



Sabah saatlerinde seraya gelen jandarma ekipleri ekili halde 800 kök Hint keneviri ile 35 kök skunk ele geçirdi.



Seranın çevresinin fasulye ekilerek uyuşturucunun kamufle edildiğini belirleyen jandarma ekipleri sera sahibi V.A'yı gözaltına aldı.



Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.