Gazipaşa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Celal Şahin yönetimindeki 07 UG 904 plakalı kamyonet, D-400 karayolu Macar mevkisinde, aynı yönde seyreden Hasan Göktaş idaresindeki 07 MOV 64 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Şahin'in eşi Meryem Şahin ile Göktaş'ın eşi Cemile Göktaş yaralandı.
Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.