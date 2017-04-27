Gazipaşa'da TOKİ'ye İlk Arazi Devredildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Bakılar ve Koru mahallelerinde bulunan ve Malmüdürlüğüne ait toplam 144 dönüm arazi, TOKİ'ye devredildi.



Gazipaşa Tapu Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Semra Yalçın Bilgiç, Gazipaşa Malmüdürü Cavit Özer, TOKİ Uzmanı Kadir Daşçı ve Gazipaşa Tapu Müdürü Zafer Çapur katıldı.



İmza atma törenin ardından Malmüdürlüğüne ait 144 dönüm arazi TOKİ'ye devredildi.



TOKİ Uzman Kadir Daşçı, Gazipaşa Belediyesinin öncülüğünde çalışmanın bu noktaya geldiğini belirterek, "Tespit ettiğimiz arazinin bugün devrini gerçekleştirdik. Koru ve Bakılar mahallelerinde çok güzel bir arazide, yöre mimarisine uygun projeler ile inşallah projemizi hayata geçireceğiz. Gazipaşa'ya şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise, şöyle konuştu:



"Yapılan girişimler sonucu çalışmalar bu noktaya geldi. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe halkının TOKİ talebi bulunuyor. Bu doğrultuda uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız TOKİ'de zor kısmı geride bıraktık. Koru ve Bakılar mahallelerimizde bulunan 144 dönümlük arazinin TOKİ'ye devrini sağladık. Bu aşamadan sonra belediye olarak bölgenin imar planını hızlı bir şekilde askıya çıkaracağız. İmar planı sorunu çözüldükten sonra TOKİ proje hazırlayacak ve talep toplanacak. Daha sonra ise proje ihaleye çıkacak. Yıl sonuna kadar projeyi ihale aşamasına getirmeyi planlıyoruz."