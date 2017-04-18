Gazipaşa'da Tarihi Antik Kente Gezi Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Antik Kent'e gezi düzenlendi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Doğa ve Kültür Gezileri Projesi kapsamında düzenlenen geziye 100 kız öğrenci katıldı.



Hacı Musa Çayı kenarında başlayan gezide öğrenciler, Gazipaşa Selinus Kalesine yürüdü, antik kenti gezdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazipaşa'yı tanımak için ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gezi düzenlediklerini söyledi.



Doğa ve kültürü tanıtmak için gezi organize ettiklerini belirten Yıldız, "Öğrencilerimize Gazipaşa'nın kültür değerlerini tanıtarak gelen misafirlerimize kültürlerimizi aksetmek için bu geziyi düzenledik. Turizme katkı sağlamak açısından da önemli." dedi.



Geziye katılan öğrencilerden Büşra Gürgen ise, gezide Roma kralının mezarını gördüklerini ve tarihte neler olduğunu öğrendiklerini söyledi.



Çiğdem Yılmaz da, öğrendikleri tarihi yerleri turistlere de anlatacaklarını vurguladı.