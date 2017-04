Gazipaşa'da Şehit Üstçavuş Gür İçin Mevlit Okutuldu

Gazipaşalı şehit astsubay kıdemli üstçavuş Süleyman Gür için baba ocağında mevlit okutuldu.



Öğle saatlerinde yapılan mevlit programına Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, bazı parti temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Mevlidin ardından konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "7 yıl önce şehadet mertebesine erişen Süleyman Gür için verilen mevlit töreninde yine bir araya geldik. Tek vücut, tek millet olduk. Bu hassasiyeti gösteren Gazipaşalı hemşehrilerime ve onun bize emanet olan ailesine teşekkür ediyorum. Acıyı da yaşadık ama büyük bir aile olmanın sevincini de yaşadık." diye konuştu.



Şehitlerin her zaman kalplerinde yaşadığını belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de şehit ailelerinin yanında olduklarını bildirdi.



Çelik, "Bu vatan için canını veren şehitlerimiz bizler için tartışılmaz. Ölünceye kadar şehitlerimiz unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehit ailemizin sonuna kadar yanındayız. Bize düşen ne varsa kapımız gönlümüz açık. Bu vatan için şehit olan insanlar kalbimizin köşesinde her zaman yaşıyor." dedi.