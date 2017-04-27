Gazipaşa'da Sahil Projesi

Gazipaşa koru sahili projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay beklendiği bildirildi.



Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koru Mahallesi, Fidanlık caddesi ve doğal havuzlara ulaşan yolda alt yapı ve asfalt çalışmalarına başlandığını söyledi.



Köprünün Koru Mahallesi tarafında duvar örüldüğünü, eksik kaldırım ve parkelerin yapıldığını ifade eden Çelik, dekoratif direklerin siparişini de verdiklerini belirtti.



Çelik, yıllardır içler açısı olan yolun, çok kısa süre içerisinde sıcak asfaltla kaplanacağını vurgulayarak, "Koru sahilimiz sit alanı olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sahil projemizin başlaması için onay gerekiyor. Bakanlıktan gerekli onay alındıktan sonra sahil düzenleme çalışmamıza da başlayacağız. İnşallah 2018 yazına Koru sahilimiz de Selinus sahili kadar güzel olacak." ifadelerini kullandı.