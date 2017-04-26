Gazipaşa'da Marketten Hırsızlık

Gazipaşa ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir markette belirli aralıklarla yaşanan içki hırsızlığı üzerine, güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.



Polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda şüpheli A.M. yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.