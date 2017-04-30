Gazipaşa Belediyesi Temizlik İşleri Kadrosuna Kadın Personel

Gazipaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna 10 kadın personel alındı.



Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Semra Yalçın Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik işleri kadrosunda kadın personelle çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Bilgiç, "Ayrıca çok da gurur duyuyorum. Yaptıkları iş kadınların layıkıyla yapabileceği bir iştir. Türk kadını, her alanda başarılı olur. Çevreden de olumlu tepkiler alıyoruz. İşlerini daha temiz yapıyorlar." dedi.



İşçilerden Zekiya Yılmaz, işe ilk başladığında çok yadırgandıklarını belirterek, "Şu anda herkes alıştı, gayet iyi gidiyor. Temizlik yapıyoruz, çöp alıyoruz. İşimizden gayet memnunuz, alıştık artık. Tek istediğimiz bu işin devamlı olması. İşimizi çok seviyoruz. Elbette zor tarafları var ama biz yılmadan çalışıyoruz. Çevreden gelen tepkiler çoğunlukla iyi yönde." dedi.



Fatma Asarlı ise işlerini severek yaptıklarını belirterek, "Gazipaşa'nın her bölgesinde çöp topluyoruz. Yaptığımız işi temiz ve çok daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Yerde tek bir sigara izmariti bile bırakmıyoruz." diye konuştu.