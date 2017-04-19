Gazipaşa 11. Tarım Fuarı Başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki yılda bir düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı, bu yıl 11'inci kez kapılarını açtı. Gazipaşa Belediyesi Fuar Alanında gerçekleşen fuara bu yıl 95 firma katıldı.



11. Gazipaşa Tarım Fuarı Gazipaşa Belediyesi Fuar Alanında kapılarını açtı. Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, 1998 yılında küçük bir serada ilkini gerçekleştirdikleri Gazipaşa Tarım Fuarı'nın günümüzde Türkiye'nin en önemli yöresel tarım fuarı olduğunu söyledi. Fuara katılan firmalar hakkında bilgi veren Doğan, tüm katılımcı firmalara ve davetlilere teşekkür etti.



Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de, iki yılda bir gerçekleştirilen tarım fuarının ilçeye son derece fayda sağladığını, bu yıl da düzenlenen fuarın üreticiye gelişen teknoloji ve yöntemler hakkında son derece yararlı olacağını söyledi.



Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ise fuarın ilçenin tanıtımının yanı sıra tohumculuktan fideciliğe, damla sulama sistemlerinden gübreleme metotlarına, tarımsal aletlerden ilaçlama ve seracılığa kadar çok geniş yelpazedeki sektör temsilcileri ile üreticileri bir araya getirdiğini söyledi. Ziraat Odası kayıtlarına göre 8 bin çiftçinin Gazipaşa'da faaliyet gösterdiğini belirten Kaya, "Gazipaşamız 8 bin muhteşem çiftçisiyle yıllık yaklaşık 1 milyar TL değerinde ülkemize tarımsal girdi sağlıyor. Bu fuar sayesinde üreticilerimiz teknoloji ve Ar-Ge'yi keşfetmenin hazzını yaşayacaktır" dedi.



Konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Milletvekili Arif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu protokol mensupları fuarın açılış kurdelesini kesti.



Fuarı gezen protokol mensupları, Alanya Belediyesinin açtığı, "Muz lifinden yöresel ürünler" standına büyük ilgi gösterdi. Kaymakam Kaya, önlük giyerek muz lifi üretti.



Gazipaşa Belediyesinin açtığı ve 9 farklı ülkeden toplam 32 ressamın katıldığı Sanat Sempozyumunda ortaya çıkan ürünlerin sergilediği stant da ilgi gördü. - ANTALYA