Gazipaşa 11. Tarım Fuarı Açıldı

11. Gazipaşa Tarım Fuarı düzenlenen törenle açıldı.



Kaymakam Nurullah Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, fuarda ilçenin tanıtımının yapılmasının yanı sıra çok geniş yelpazedeki sektör temsilcileri ile üreticilerin bir araya geldiğini söyledi.



Ziraat Odası kayıtlarına göre ilçede 8 bin çiftçinin faaliyet gösterdiğini belirten Kaya, "Gazipaşa, ülkemize yıllık yaklaşık 1 milyar lira değerinde tarımsal girdi sağlıyor. Bu fuar sayesinde üreticilerimiz teknoloji ve AR-GE'yi keşfetmenin hazzını yaşayacaktır." dedi.



Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de iki yılda bir gerçekleştirilen tarım fuarının ilçeye son derece fayda sağladığını, bu yıl da düzenlenen fuarın üreticiye gelişen teknoloji ve yöntemler hakkında son derece yararlı olacağını söyledi.



Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği Başkanı Hüsnü Doğan ise 1998 yılında küçük bir serada ilkini gerçekleştirdikleri fuarın, günümüzde Türkiye'nin en önemli yöresel tarım fuarı olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuarın, üç gün süreceği ve 95 firmanın stant açtığı öğrenildi.