Gaziosmanpaşalı Şampiyon Yıldızlar Milli Takım'da
15 Nisan tarihlerinde yapılan Türkiye Minik-Yıldız Karate Şampiyonası’nda 3 birincilik, 5 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.
15 Nisan tarihlerinde yapılan Türkiye Minik-Yıldız Karate Şampiyonası'nda 3 birincilik, 5 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti. Dereceye giren öğrencilerin hepsi milli takıma seçildi. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Şampiyonası'nda da 7 Birincilik 6 İkincilik ve 10 Üçüncülük elde edildi.
Karate Federasyonu'nun faaliyet programında olan Türkiye Minik-Yıldız Karate Şampiyonası 10-15 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Şampiyonada Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri 3 birincilik, 5 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Birinci olan sporcular arasında Esma Sıla Evsan tek başına yarışarak dereceye girmeye hak kazandı. 2008 grubunda mücadele eden 3 kişilik Bayan Takım Kata ile Bayan Kata Takımı (2007-2006) grubu da yine 3 kişi yarışarak birinciliğe hak kazandı. Ayrıca dereceye giren tüm sporcular milli takıma seçilerek bu yıl içerisinde yapılacak tüm uluslararası turnuvalarda milli takım adına yarışacak.
İstanbul'da yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Şampiyonası'nda da 7 birincilik, 6 ikincilik ve 10 üçüncülük elde edildi. Birinciliğe hak kazananlar arasında, Muhammed Arif Kaya tek başına yarışarak iki kez, Elif Berra Yılmaz ve Elifnaz Üner de yine tek başına yarışarak birinci oldu. Diğer 3 birincilik de Bayan Takım Kata (2008-2007-2006) grubundan Elifnaz Üner, Tuana Irmak ve Esma Sıla Evsan, Erkek Takım Kata (2008-2007-2006) grubundan Arda Duman, İsmail Dülgar, Muhammed Arif Kaya, Erkek Takım Kumite (2008-2007-2006) grubundan İsmail Burak Tufan, Kutluhan Kurt, Muhammed Arif Kaya ve Emirhan Korkusuz birlikte yarışarak birinciliğe layık görüldüler. - İSTANBUL