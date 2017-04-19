Gaziosmanpaşa'daki Esnaf Cinayetinde 4 Müebbet

Gaziosmanpaşa'da, öldürülen esnaf Mürsel Gül cinayeti davasında sanıklar İlyas Arat ile Agit Bilge, "Tasarlayarak öldürme" ve "Devletin birliğini bozmak ve zayıflatmak" suçlarından 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Gaziosmanpaşa'da 21 Temmuz 2015 tarihinde temizlik malzemeleri satan esnaf Mürsel Gül'ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Agit Bilge ile İlyas Arat ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Öldürülen Mürsel Gül'ün ailesi de duruşmaya katıldı.



AVUKATTAN SERAP ESER'Lİ SAVUNMA



Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Agit Bile'nin avukatı Veysi Eski, cinayeti YDG-H isimli örgütün internetten üstlendiğini belirterek, "Serap Eser isimli kişinin öldürülmesine ilişkin cinayeti de bu örgüt üstlenmişti. Dönemin İçişleri Bakanı bu cinayeti işleyen kişinin MİT elemanı olduğunu söylemiştir. Buradaki sanıkların YDG-H ile bağlantılarının ne olduğuna ilişkin bir delil yoktur" dedi.



MAHKEME, SANIKLARIN YDG-H ÜYESİ OLDUKLARI VE MÜRSEL GÜL'Ü ÖLDÜRDÜKLERİNİ SABİT GÖRDÜ



Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlyas Arat ile Agit Bilge'nin "PKK-YDG-H terör örgütüne üye olmakla birlikte devletin birliğini bozmak ve devletin bağımsızlığını zayıflatmak" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararda, bu sanıkların Mürsel Gül'ü öldürdüklerinin sabit olduğu belirterek, "Tasarlayarak öldürme" suçundan da ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Her iki sanığa ayrıca "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



5 SANIK BERAAT ETTİ



Davada, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmaları talep edilen diğer 5 sanık hakkında ise, suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı berat kararı verildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde 21 Temmuz 2015'te temizlik malzemesi satan esnaf Mürsel Gül, temizlik malzemesi sipari verilerek çağrıldığı yerde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Cinayeti işledikleri iddiasıyla İlyas Arat tutuklanırken, 5 ay sonra sanıklardan Agit Bilge de askerdeyken gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Savcılık Mürsel Gül'ün öldürülmesinin, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H tarafından planlandığı belirtilmişti.



YDG-H CİNAYETİ ÜSTLENDİ



Mürsel Gül'ün öldürülmesinin ardından PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, "YDG-H Karayolları infaz timi tarafından IŞİD'çi Mürsel Gül öldürülerek cezalandırılmıştır" denilmişti. Bu açıklama dava dosyasına da girmişti. - İstanbul