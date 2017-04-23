Gaziosmanpaşa'da Yenidoğan Bebek Sokağa Terk Edildi

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Gaziosmanpaşa'da sokağa terk edilen yeni doğan bebeği vatandaşlar buldu. Eyüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar akşam saat 18.00 sıralarında Doğan Sokak üzerinde bulunan iki bina arasında park halindeki bir aracın arkasında yerde battaniye görünce önce şüphelendiler daha sonra da kontrol ettiler. Vatandaşlar battaniyeye sarılı kundakta bir bebek olduğunu görünce şok oldular. Şaşkınlığını üzerinden atan vatandaşlar durumu hemen mahalle muhtarına haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen muhtar, durumu önce polis ekiplerine haber verdi, daha sonra da bebeği hemen Eyüp Devlet Hastanesi'ne götürdü.



HEMŞİRELER BEBEĞİN KARNINI DOYURARAK ALTINI DEĞİŞTİRDİ



Hastanede doktorların yaptığı ilk kontrollerde bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. Hastanede bulunan hemşireler hemen bebeğin karnını doyurarak altını değiştirdi. Hastanede ilk tedavisi yapılarak karnı doyurulan bebek, 112 Sağlık görevlilerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'ne sevk edildi.



BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ



Sokağa bırakılan bebeği hastaneye götüren mahalle muhtarı Mustafa Budak, "Bebek tam bu arabanın arkasında bulundu. Bir günlük bir bebek. Ben yoldaydım geliyordum,Beni telefonla aradılar. 'Yeni doğan bir bebek var kundakta bırakılmış burada' dediler. Ben de geldim, bebeği alıp hastaneye götürdük. Çocuk üşümüştü, herhalde karnı da acıkmıştı. Götürdük hastaneye teslim ettik. Bebeğin sağlık durumu çok iyiydi. Bir kız çocuğu, çokta güzel tatlı bir bebek" dedi.



MUHTARIMIZLA HASTANEYE TESLİM ETTİK



Bebeği bulan Zakir Kılıç isimli vatandaş ise,"Feraceli bir bayan, şu köşeye kadar çıktı. Bu köşeden sonra tekrar döndü buraya bir şey bıraktığını gördük. Sonra bayanın peşinden bağırdık dönüp bakmadı. Sonra geri dönüp buraya gelip baktığımızda yanında maması bebek o vaziyette bırakılıp gitmiş. Bizde aldık muhtarımı aradık. Muhtarımız geldi, beraber Eyüp Devlet Hastanesi'ne teslim ettik" dedi.



POLİS EKİPLERİ ANNEYİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI



Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine gelerek vatandaşlardan bilgi aldı. Polis ekipleri, vatandaşlardan aldığı bilgi doğrultusunda bebeği bırakan kadını çevrede aramaya başladı. Bu sırada polis ekipleri bebeği bırakan kadının eşkalini de belirlemek için çevredeki işyerilerinin güvenlik kamera görüntüleri olup olmadığını da araştırdı. Polis ekipleri bebeği bırakan kadını bulmak için araştırma yaparken, olayla ilgili de soruşturma başlattığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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Olayın meydana geldiği yer



Mahalle muhtarı ile röp (Mustafa Budak)



Bebeği bulan vatandaş ile röp (Zakir Kılıç)



Sağlık görevlilerinin bebeği ambulansa alması



Bebeğin Eyüp Devlet Hastanesinden nakli



Bebeğin Okmeydanı Hastanesine getirilmesi



Bebeğin görüntüleri



Genel ve detaylar