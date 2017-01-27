Gaziosmanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir bilardo salonuna düzenlenen operasyonda 4 kilo 254 gram esrar ile 800 adet extasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirlerliğine bağlı devriye ekipleri, Şemsipaşa Mahallesi'nde 54 NG 179 plakalı siyah bir aracın içindeki 2 şahıstan şüphelenerek aracı durdurdu. Yapılan aramada Suriye uyruklu şahsın üzerinde fişek halinde 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde taşıyan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Şahıslar, polise verdikleri ilk ifadelerinde Şemsipaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bir bilardo salonunda uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün gece yarısı bilardo salonuna operasyon düzenledi. Bilardo salonunda yapılan aramalarda siyah çöp poşeti içerisinde 3 kilo 00 gram esrar, şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 5 adet 6.41 gram esrar, şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 5 adet 18.26 gram esrar, şeffaf poşet içerisinde 2 adet koyu kahve renkli 4.64 gram kubar esrar, beyaz kumaş torba içerisinde 122.8 gram kubar esrar, 575 adet mavi renkli uyuşturucu-uyarıcı hap (189,65 gram), 225 adet beyaz renkli uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildi. Ayrıca operasyon sırasında bilardo salonunda yakalanan V.M. isimli şahsın üzerinde 1.07 gram esrar, F.S. isimli şahsın üzerinde ise 3.34 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen bin 310 TL para ele geçirildi. Operasyonda toplam 4 kilo 254 gram esrar ile 800 adet extasy hap ele geçirilirken, olayla ilgili M.Ş., F.S., V.M., Ö.F.Ş., D.K., H.Ş., H.B. ve H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce'nin talimatı üzerine bölgede uygulamalar da arttırıldı. - İSTANBUL