Gaziosmanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden getirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul'da satan bir şebekeyi belirledi. Ekipler şebekeyi yaklaşık 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yoluyla izledi. 2 gün önce de Gaziosmanpaşa 7 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda narkotik dedektör köpekleri 'Maya' ve 'Fırtına' da kullanıldı. Yapılan aramalarda yaklaşık 30 kilogram toz esrar, 3 hassas terazi, 1 sahte nüfus cüzdanı, 1 muşta, 2 tabanca, çok sayıda mermi ve 1 pompalı tüfek ile fişekler ele geçirildi.



AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda İ.G. (37), M.G. (34), B.G. (24), R.G. (35) ve E.E. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.G.'nin "Kasten adam öldürme", "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu ve sahte kimlikle yakalandığı öğrenildi.



B.G.'nin ise "Uyuşturucu Madde bulundurmak" ve asker kaçağı olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürerken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler de emniyette sergilendi.