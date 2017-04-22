Gaziosmanpaşa'da "Uluslararası Çocuk Şenliği" Coşkusu

Gaziosmanpaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen 'Uluslararası Çocuk Şenliği'yle coşkuyla kutlandı.



Gaziosmanpaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 'Uluslararası Çocuk Şenliği' düzenlendi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Türk öğrencilerinin folklor performansının yanı sıra dünyanın 5 farklı ülkesinden katılan 102 çocuk geleneksel oyunlarıyla da büyük beğeni topladı. Şenlikte Türk öğrencilerinin farklı yörelerin folklorunu sergiledikten sonra Moldovya, Sırbistan, Azerbaycan, KKTC ve Arnavutluk olmak üzere 5 farklı ülkeden katılan öğrenciler de yöresel folklorlarını oynadı.



Etkinlikte konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hepiniz bugünkü bu heyecanınızla bizleri geçmişten bugüne taşıdığımız önemli sorumluluklarımız getirdiniz. Biz biliyoruz ki geçmişi olamayanın geleceği olmaz. O zaman bugün burada bütün okul öğrencilerimizin ortaya koyduğu geleneksel halk oyunlarımızı izledik. Tabi ki onlarla birlikte geleneksel müziklerimizi de paylaştık. Bizim belki de sizlerden daha fazla heyecan duyduğumuz, sizlerden daha fazla arzu ettiğimiz bir güzelliği bize yaşattınız. Bir ağaç düşünün o ağacın kökleri varsa yaşar mı? Kökleri var yaprakları yoksa meyve verir mi? vermez. Ağaçlar meyve vermezse, çiçek açmazsa sadece ağaç olarak kalır. İşte sizler bu güzellikleri bize yaşatmazsanız geçmişinize, geleneğinize sahip çıkmazsanız, sizlerden gelecekten bu güzelliklerden bu faaliyetlerden, bu etkinliklerden mahrum kalırsınız. Bu bakımdan geçmişten bugüne kadar bizler getirebildiğimiz kadar, taşıyabildiğimiz kadarıyla sizlere emanet ettiğimiz bu geleneksel halk oyunlarımızı sizlerle geleceğe taşımanın keyfini birlikte yaşadık. Ben tekrar bu güzel günü bizlere yaşatan siz değerli çocuklarımıza, velilerimize ve katılanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Etkinlik kapsamında gösteriler, oyunlar ve yarışmaların yanı sıra Pepe ve Canım Kardeşim Müzikali de gerçekleşti. Etkinlikte Tahtabacak, Hacivat-Karagöz ve Palyaço da sahne aldı. 22 -23 Nisan boyunca çocuklara 2 gün boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edilecek. - İSTANBUL