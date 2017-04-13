Gaziosmanpaşa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

TEM Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Mevlana Mahallesi mevkisinde, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 FT 2202 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.



Otomobil yayaya çarptıktan metrelerce sonra durabildi.



Kaza sonrasında 34 FT 2202 plakalı otomobilin arkasından gelen 14 NA 762, 66 DK 980 ve 34 LB 4513 plakalı otomobiller de duramayarak zincirleme kazaya karıştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı ve üzerinden kimlik çıkmayan yayanın öldüğünü tespit etti.



Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu'nda trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.