Gaziosmanpaşa'da Ticari Taksi Sürücüsüne Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde seyir halinde giden bir ticari taksiye yoldan geçen başka bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan taksi sürücüsü kullandığı araçla en yakın hastaneye gideerek tedavi altına alındı.



Olay Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TBE 47 plakalı ticari taksi sürücüsü Ahmet Aydoğdu(31), gece saat 00: 30 sıralarında Galeri Caddesi üzerinde müşterisini bıraktıktan sonra seyir halinde giderken, plakası alınamayan bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişi yada kişiler taksinin yanından geçerken ateş açtı. Aracına üç el ateş edilen ticari taksi sürücüsü Aydoğdu, kolundan ve karnından yaralandı. Olay sonrası şüpheli araç kaçarken, taksi sürücüsü de ilk şoku atlattıktan sonra otomobili kullanarak kendi imkanlarıyla en yakın hastaneye gitti. Taksi sürücüsüne acil serviste ilk müdahale yapılırken, hastane görevlileri de durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede hastaneye gelen polis ekipleri, taksi sürücüsünden bilgi almaya çalıştı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taksi sürücüsü ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



MESLEKTAŞLARI HASTANEYE KOŞTU



Olay sonrası meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi sürücüsüleri hastaneye akın etti. Arkadaşlarının hayati tehlikesinin olmadığını öğrenen taksi sürücüleri rahat bir nefes aldığı görüldü. Bu sırada polis ekipleri de olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye gelen sürücünün kullandığı taksi üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan taksi sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



- İstanbul