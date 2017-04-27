Gaziosmanpaşa'da Geleneksel Kitap Okuma Şenliği

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından geleneksel kitap okuma şenliği düzenlendi. Şenlikte kitap okumanın çocukların gelişimine olan katkıları ve her yerde kitap okunabilmesi gerektiğinin farkındalığını oluşturabilmek amacıyla 130 öğrenciye çevre temalı kitaplar hediye edildi. Çocuklar ile birlikte tüm katılımcılar da belediye bahçesinde kendilerine dağıtılan kitapları okudu.



Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediye bahçesinde düzenlenen şenlikte Sakarya İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu'ndan gelen 130 öğrenciye su ve atıklarla ilgili çevre temalı kitaplar dağıtıldı. Hem kitap okumanın yaygınlaştırılması hem de çevre ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Gaziosmanpaşa İlçe Kaymakamı Oktay Çağatay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Beşir Açıkça ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Bakırcı katıldı.



Dağıtılan kitaplar öğrenciler tarafından heyecan dolu ve meraklı gözlerle okundu. Velilere de çevre ve geri dönüşüm atıklarıyla ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla hem çevre temalı broşürler ve kitaplar hem de geri dönüşüm poşetleri dağıtıldı. Ayrıca şenlikte Fevzi Çakmak İlkokulu'ndan 30 öğrenci Kırklareli yöresine ait halk oyunlarını sergiledi. - İSTANBUL