Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
İstanbul'da elektrik kesintileri devam ediyor. Gaziosmanpaşa'nın en işlek caddesinde akşam saatlerinde elektrik kesildi.
Bağlarbaşı Caddesi çevresi kesinti nedeniyle karanlığa gömüldü. Esnaf jeneratörleri çalıştırırken evlerde ise mum ve ışıldaklar devreye girdi.
Gaziosmanpaşa'da Elektrik Kesildi; En İşlek Cadde Karanlığa Gömüldü
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAİstanbul'da elektrik kesintileri devam ediyor.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
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