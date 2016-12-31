Gaziosmanpaşa'da Elektrik Kesildi; En İşlek Cadde Karanlığa Gömüldü

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA



İstanbul'da elektrik kesintileri devam ediyor. Gaziosmanpaşa'nın en işlek caddesinde akşam saatlerinde elektrik kesildi.



Bağlarbaşı Caddesi çevresi kesinti nedeniyle karanlığa gömüldü. Esnaf jeneratörleri çalıştırırken evlerde ise mum ve ışıldaklar devreye girdi.



Görüntü Dökümü:



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-Bağlarbaşı ve çevre sokakların karanlığa bürünmesi



-Jeneratörlerin görüntüsü



-Caddede yürülenler