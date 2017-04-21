Gaziosmanpaşa'da Depreme Dayanıksız 2 Bina Yıkıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, daha önceden boşaltılmış depreme dayanıksız binaların yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkımı başlatılan binaların yerine yenileri 24 ay içerisinde yapılacak.



Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız binaları yıkmaya devam ediyor. Daha önceden içerisinde yaşayan ailelerle anlaşılıp boşaltılan 2 ayrı binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 11 katlı ve 2 katlı binalar, yerlerine yenileri yapılmak üzere iş makineleri tarafından yıkıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Yetkilisi Jeofizik Mühendisi Yavuz Güneş yıkımı yerinden takip etti.



"24 ay içerisinde hak sahipleri evlerine kavuşacak"



Dönüşümü yerinde takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Burada şu anda yıkımını yapmaya çalıştığımız binaların uzun zamandır anlaşmasını yapmak üzereydik. Bu binada da 30 hane oturuyordu. Normalde üst kottan bakıldığında 4 katlı bina olması gerekiyorken teşekkülde eğimden dolayı 11 kat mevcut. Burada yaşayan 30 ailenin hepsiyle anlaştık. İnşallah çok hızlı bir şekilde temel atılması suretiyle Bağlarbaşı Mahallesinin 1'inci etap çalışmalarını başlatmış olacağız. Buradan ayrılan vatandaşlarımız kiraya çıkıyorlar, onların kira işlemlerini başlatıyoruz. Nakliye paralarını da veriyoruz. Anahtar teslim hale gelinceye kadar kira ödemelerini yapıyoruz. İnşaat başladıktan 24 ay içerisinde de hak sahiplerine teslim etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.



"Deprem çok yakında bizi bekliyor"



Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Yetkilisi Jeofizik Mühendisi Yavuz Güneş, "Ülkemiz deprem ülkesi bunu hepimiz biliyoruz artık. Olacak depremlerin risk oluşturmaması için yapmamız gereken bazı önlemler var. Bunlar depremden önce deprem sırasında ve deprem sonrasında olmak üzere 3'e ayrılıyor. Deprem öncesi önlemlerin en başında da depreme dayanıklı bina inşa etmek geliyor. Mevcut dayanıksız binaların yıkılıp yerine kentsel dönüşümle depreme dayanıklıların yapılması gerekiyor. Burada da ömrünü doldurmuş binaların yıkılıp yenilerinin yapılması kaçınılmaz. Çünkü deprem çok yakında bizi bekliyor" dedi. - İSTANBUL