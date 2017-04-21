Gaziosmanpaşa'da Bina Yıkımı

Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış, deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan ve riskli alan içinde yer alan 11 katlı 23 daireli bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.



Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki önceden tahliye edilen binanın yıkımı, kepçe ve iş makineleri yardımıyla yapıldı.



İlçedeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yerine daha sağlam, uzun ömürlü ve deprem yönetmeliğine uygun modern yapı inşa edilecek.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hem yıkımın gerçekleşmesinin hem de bu tür büyük yapıların ortadan kalkmasının zor olduğunu belirterek, bina sakinleriyle anlaşmak ve vatandaşlara yer bulmakta da zorluk yaşandığını söyledi.



Bu binada yaklaşık 30 hanenin yaşadığını dile getiren Usta, "Onlarla anlaştık ve kiraya çıkardık. Anahtarları teslim edilinceye kadar kira ödemesi yapılacak. Böylece proje, önünde engel olan bir kaç binanın kalkmasıyla birlikte başlamış olacak. Yaklaşık 600 hak sahibine konutları teslim edilecek. Alt yapıları, donatıları da yeniliyoruz. Vatandaşların da bu bölgede tekrar hak sahibi olmaları, yerinde dönüşümü sağlamak için konutlarına bir an önce gelmeleri için en fazla 2 yıl içerisinde daireleri teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Usta, ilçenin yüzde 38'inde kentsel dönüşüm yapıldığını belirterek, bunun yıkımı planlanan 30 bin konutu aştığını dile getirdi.



Marmara'da meydana gelen 1999'daki deprem öncesi yapılan binaların risk taşıdığını vurgulayan Usta, "Deprem gerçeği var. Binayı sadece güçlendirmek yeterli değil. Deprem gelmiyor, zemin sağlam, bizim bina yıkılmaz, diye düşünmemek lazım. Binalar sakat. Yıkılırken görüyoruz betonlar, donatılar yetersiz. Hızlı bir şekilde birinci etapta yüzde 38'ini, sonrasında da ilçenin büyük bir kısmını planlama yaparak dönüştürmek istiyoruz." dedi.