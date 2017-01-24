Gaziosmanpaşa'da Araç Kundaklandı

Gaziosmanpaşa'da park halindeki bir araç benzin dökülerek yakıldı.



Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta park halindeki araç, kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, aracın yandığını gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.