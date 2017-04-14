Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelli Seçmeni Sandığa Taşıyacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi seçim günü engellileri sandığa taşıyacak. Çağrı merkezli organizasyonda, sisteme iletişim bilgilerini bırakan engelli, yaşlı ve hasta bireyler belediye tarafından evlerinden alınarak oy kullanacakları sandığa götürülecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum da oy kullanma hakkına sahip olan engelli ve hasta vatandaşlara, sabah saat 08: 00'den akşam 17: 00'ye kadar ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.



Görme engelliler için özel pusula hazırlandı



Referandum günü engelli kartına sahip vatandaşlar ve yatalak hastaların oy kullanmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde 5 araç 2 ambulans ve 15 personel görev yapacak. Belediye ayrıca görmek engelli seçmen için de özel bir pusula hazırladı. Oy pusulasının 'Evet' ve 'Hayır' bölümlerinin belirgin halde ortaya çıktığı sistemde görme engelli vatandaşlar dokunma duyusuyla rahatlıkla seçim yapabilecek.



500 kişi müracaat etti



Engelli ve hasta vatandaşların demokratik haklarını kullandırmayı amaçlayan hizmet hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta çağrı merkezine şu ana kadar 500 kişinin müracaat ettiğini açıkladı. Seçim günü anlık müracaatlara da cevap verileceğini belirten Usta konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Engellilerimiz başta olmak üzere yaşlılarımız, hastalarımızı seçim günü sandığa taşımayı planladık. Amaç burada sadece oy kullanmasını sağlamak değil insanların bu anlamda engelli olan, evden dışarı çıkamayan tüm vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullandırma yönünde bilinçli ve duyarlı olunduğunu da ortaya koymak için bu çalışmayı yapmış oluyoruz. Bu çalışmayla birlikte 'Evet' ve 'Hayır' tercihlerini daha rahat ve hatasız işaretlemek için basit bir sistem geliştirdik. Bizim toplumda engelli olarak tanımladığımız vatandaşlarımızın en güzel demokratik haklarını kullanma yönünde de bir farkındalık olsun istedik. Bize müracaat eden her bir engellimizi, yaşlımızı, hastamızı taşımayla ilgili bir organizasyon yaptık. Pazar günü dahil anlık müracaatlar olursa karşılayacağız. Şuana kadar 500 kişi müracaat etti." Ulaşım sisteminden yararlanacak olan engelli vatandaşlar da uygulamanın oldukça faydalı olduğunu söyledi. Seçim günü tekerlekli sandalyesiyle belediyenin sağlamış olduğu araç vasıtasıyla oy kullanacak olan Perihan Kendir önceki seçimlerde oy kullanmanın kendileri için zor olduğunu söyledi. Kendir, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmet sayesinde daha rahat oy kullanacağını söyledi.



Çağrı merkezi seçim günü de çalışacak



Gaziosmanpaşa'da belirtilen şartlara uyan engelli ve hasta vatandaşlar, cumartesi saat 20.00'ye kadar 444 0 467 numaralı çağrı merkezine iletişim ve sandık bilgilerini bırakarak sisteme kayıt olabilecekler. Vatandaşlar çağrı merkezine seçin günü de ulaşabilecek.



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