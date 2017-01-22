GENÇLERBİRLİĞİ Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın ölümünün ardından bugün saat 13.30'da oynanacak olan Gaziantepspor-Gençlerbirliği karşılaşması ertelendi.
İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle Gençlerbirliği Kulübü, Futbol Fedarasyonu'na başvurdu, Gaziantepspor'da karşılaşmanın iptal edilmesine onay verince, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı. - Gaziantep
Gazintepspor-Gençlerbirliği Maçı İptal Edildi
GENÇLERBİRLİĞİ Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın ölümünün ardından bugün saat 13.30'da oynanacak olan Gaziantepspor-Gençlerbirliği karşılaşması ertelendi.
GENÇLERBİRLİĞİ Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın ölümünün ardından bugün saat 13.30'da oynanacak olan Gaziantepspor-Gençlerbirliği karşılaşması ertelendi.
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