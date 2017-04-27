Gazinoda Çalışan Kadının Sır Ölümü

SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde bir gazinoda şarkı söyleyen Şerife Türkkan, tabancayla göğsünden vurulmuş halde hastaneye getirdi. Şerife Türkkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Karasu'nun Limandere Mahallesi'nde bir gazinoda sahneye çıkan Şerife Türkkan, gece saatlerinde bir arkadaşı tarafından Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi. Göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Tabanca ile göğsünden vurulan kadının cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Şerife Türkkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - Karasusakarya