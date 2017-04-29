Gazino İşletmecisi Kavgada Öldü

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, Mehmet Ali Yardım işlettiği gazinoda çıkan kavgada tabanca ile ateş edilerek vuruldu. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Yardım kurtarılamadı.



Olay saat 02.00 sıralarında, Sapanca Uzunkum Mevkii'ndeki bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Yardım'ın işlettiği gazinoda kavga çıktı. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabanca ile ateş açması sonucu Mehmet Ali Yardım vuruldu. Yaralanan Mehmet Ali Yardım'a olay yerine gelen 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali Yardım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Yardım'ı vuran kişi tespit edilmeye çalışılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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