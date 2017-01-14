Gazino Çıkışı Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

DENİZLİ'nin Güney İlçesi'nde, hafif ticari araç ile içinde gazino çalışanı 5 kişinin bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Buldan-Güney Karayolu Bozalan Mevkii'nde meydana geldi. Güney İlçesi'nin Eziler Mahallesi'ndeki Söğütönü Gazinosu'nda çalışan Mehmet Ali Kılınç (32), yönetimindeki 15 AF 538 plakalı otomobil ile Denizli yönüne giderken, karşı yönden gelen Murat Kırmızıgül'ün (27) kullandığı 20 EP 085 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kılınç ile aracında bulunan Zeynep Mutlu (24) ile Musa Çevik (47) kaza yerinde öldü. Otomobildeki Ömer Erdi Pala (23) ve Ramazan Özkurt (33) ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Murat Kırmızıgül, Ali Rıza Kundakçı (44) ve Bekir Ertan (36) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Yaralılar, ambulanslarla Buldan Devlet, Denizli Devlet ve Servergazi Devlet hastanelerine kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilde hayatlarını kaybeden sürücü Mehmet Ali Kılınç ile Zeynep Mutlu ve Musa Çevik'in cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin çalıştıkları gazinonun kapanmasının ardından Denizli'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - Denizli