Gazinatep Kamer'den Sığınmacılar Için Güvenli Alan Çalışması

Kamer'den sığınmacılar için güvenli alan çalışması



KAMER Vakfı, Adıyaman ve Gaziantep'te yaklaşık 1 yıldır yürütülmekte olan "Dışarıda Kalan Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alanlar Projesi" final toplantısını yaptı.



Bir otelde düzenlenen toplantıya KAMER Vakfı Adıyaman temsilcisi Serpil Ateş Korkmaz, 'Dışarıda Kalan Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alanlar Projesi' koordinatörü Burcu Yıldıran ve sığınmacı kadınlar katıldı. Toplantıda projenin amaçları ve projede gelinen son aşamalar konuşuldu. Projenin açılış konuşmasını KAMER Vakfı Adıyaman Temsilcisi Serpil Ateş Korkmaz yaptı. Korkmaz, proje sayesinde birçok sığınmacı kadına psiko sosyal destek verildiğini söyledi. Proje koordinatörü Burcu Yıldıran ise proje kapsamında Adıyaman ve Gaziantep illerinde 3 bin sığınmacı kadına ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:



"Kamer Vakfı Acil destek merkezidir. Türkiye'nin 23 ilinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde şubeleri olan şiddet mağduru olan kadınlara ruhsal ve psikolojik anlamda destek sunan bir merkezdir. Yaklaşık 2 dönemdir Birleşmiş Milletlerle bir proje yürütüyoruz. Bu projenin amacı da sığınmacı kadınlara destek olmak. Dil konusunda yardımcı olunuyor ve haklarını öğreniyorlar. Beraber çocukları ile katılabilecekleri etkinlikler içeriyor bu proje. Bu projenin final toplantısını yaparak sonuçlarını paylaştık. Ocak ayından sonra bu projenin devamı gelecek. Daha çok kadına ulaşmayı hedefliyoruz. 3 bin kadına ulaştık Adıyaman ve Gaziantep'te bu proje doğrultusunda."



Program sığınmacı kadınlara proje kapsamında yapılan çalışmaların anlatılmasının ardından sona erdi.