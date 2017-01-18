Gazilerin Kastamonuspor 1966 Sevgisi

BİLAL KAHYAOĞLU - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966'nın taraftarı olan 3 gazi, uzun yıllardır takımlarının sahasında oynadığı maçları kaçırmıyor.



Kastamonulu gaziler, taraftarı oldukları Kastamonuspor 1966'nın sahasında oynadığı maçlarda takımlarına tribünden destek veriyor.



Müsabakalardan önce Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesinde bir araya gelen gaziler, birlikte Atatürk Stadı'na gidip protokol tribünündeki yerlerini alıyor.



Maç başladıktan sonra coşkuyla takımlarını destekleyen gaziler, stattan galip gelmeleri halinde sevinçle, mağlup olmaları durumunda ise hüzünlü ayrılıyor.



Kızılkaya: "Kastamonuspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz"



Askerliğini 1982'de Gaziantep'te yapan, kaçakçılıkla mücadele ederken mayın patlaması sonucu ellerini ve gözünü kaybeden 56 yaşındaki gazi Şerafettin Kızılkaya, AA muhabirine, Kastamonuspor 1966'nın maçlarını izlemekten büyük keyif aldığını söyledi.



Organlarını kaybetmesinin Kastamonuspor 1966'ya olan sevgisini engellemediğini dile getiren Kızılkaya, "Maçlar sayesinde stres atıyoruz. 1990'dan bu yana sahamızdaki her maça gidiyorum. Yenildiğimiz zaman çok üzülüyorum. Kastamonuspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz." dedi.



Kastamonuspor 1966 galip geldiğinde büyük sevinç yaşadığını kaydeden Kızılkaya, ayrıca Trabzonspor'a da sempati duyduğunu belirtti.



Sipahioğlu: "Kastamonuspor kazanınca içimizdeki coşku anlatılamaz"



Kıbrıs gazisi 63 yaşındaki Ahmet Sipahioğlu ise çocukluğundan bu yana Kastamonuspor 1966 taraftarı olduğunu vurguladı.



Kastamonuspor 1966'ya daha fazla sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Sipahioğlu, "Biz gaziler olarak bir araya gelip maçlara öyle gidiyoruz. Protokolde yerimiz var ama Kastamonusporumuz iyi yerlere gelsin, biz ayakta da dururuz. Kastamonuspor kazanınca içimizdeki coşku anlatılamaz." diye konuştu.



Kıbrıs gazisi 63 yaşındaki Mustafa Demirkılıç da küçük yaşlardan bu yana Kastamonuspor 1966'yı desteklediğini, yıllardır da aksatmadan maçlara gittiklerini anlattı.



Galatasaraylı olduğunu aktaran Demirkılıç, "Ancak memleket sevgisi başka oluyor. Kastamonuspor 1966'nın bizdeki yeri ve sevgisi bir başka." ifadelerini kullandı.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi İkinci Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ise derneğe kayıtlı gazilerden özellikle üçünün Kastamonuspor 1966 sevdalısı olduğunu kaydetti.



Gazilerin hafta sonlarını iple çektiğini dile getiren Mahmutoğlu, şöyle konuştu:



"Biz de bazen karşılaşmalara gidiyoruz ama bu arkadaşlarımız takımımız burada oynadığı zaman her hafta maça gider. Kastamonuspor kazandığı maçlarda dernekte bambaşka bir hava olur. Güle oynaya gelirler. Maçı kaybettiğimiz zaman ise üzüntülü olurlar."