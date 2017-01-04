Gazilerin Isimleri Mezun Oldukları Okuldaki Atölyelere Verildi

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Meslek Lisesi'nden mezun olan Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Komando Er Ufuk Uysal ile 1 Eylül 2016'da Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serkan Güney'in isimleri okul içinde bulunan bilişim atölyelerine verildi.



Okul Müdürü Osman Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarından 2009 yılında mezun olan öğrencileri Serkan Güney'in, Bitlis'in Tatvan ilçesinde mayına basması sonucu yaralandığını, 2012 yılında mezun olan öğrencileri Ufuk Uysal'ın ise Kayseri'deki terör saldırısında yaralandığını söyledi.



Öğrencilerinin bir kahramanlık örneği gösterdiğini ve dimdik ayakta durduklarını anlatan Uysal, şunları kaydetti:



"Öğretmen arkadaşlarımızla kendilerini ziyarete gittiğimizde çok sağlam ve metin bulduk ve vatan sevgilerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdi çok daha cesur bir duruşları vardı. Bu iki öğrencimiz de Bilişim Teknoloji Bölümü mezunlarıydı. Biz de arkadaşlarımızla bir karar alarak bu gazi öğrencilerimize minnettarlığımızı bir nebze de olsa göstermek için bilişim atölyelerine kahraman öğrencilerimizin isimlerini verdik."



Okul öğrencilerinden Emine Buse Yılmaz ise, "Bizden önce bu okuldan mezun olan ağabeylerimiz terör olayları sonucu gazi oldular. Okul idaremiz ve öğretmenlerimiz bilgisayar atölyelerine isimlerini verdiler ve biz de bu durumdan çok onur duyduk. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.