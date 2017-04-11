Gazilerin gözünden 15 Temmuz gecesi



KİLİS - Kilis'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" programında Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük katkı sağlayan gaziler, o gece yaşadıklarını anlattı.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat Mustafa Hilmi Dülger, AK parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, daire ümir ve müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, dizi ve sinema oyuncusu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünü yaptığı programda gaziler 15 temmuz gecesini anlattı. 15 Temmuz'da yaşananlar sinevizyon eşliğinde gösterildiği programda o gecenin tanıklarının çektiği görüntüler, yaşanan çatışmaların gösteriminin ardından ardından 15 Temmuz Gazileri Hasan Genç, Erdoğan Demir ile İsmet Doğan yaşadıklarını anlattı.