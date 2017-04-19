Gazilerin Emniyet Teşkilatını Ziyareti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel İlçe Başkanı Yaşar Göközkut ve üyeleri, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı'yı ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutlayan Göközkut, Türkiye'nin askeri ve polisiyle güçlü bir ülke olduğunu söyledi.



Türkiye'nin sorunların üstesinden geleceğini ifade eden Göközkut, yarınlara umutla baktıklarını belirtti.



Bahçekapılı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.