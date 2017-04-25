Gaziler İçin Gezi Düzenlendi

Aksaray Valiliği ve Belediyesi tarafından gaziler için Kayseri ve Niğde gezisi düzenlendi.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, gezi öncesi yola çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıldönümü kapsamında gezi düzenlediklerini söyledi.



Gezi kapsamında, 15 askerin şehit olduğu 1. Komando Tugay Komutanlığı ve Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edeceklerini belirten Dağ, şunları kaydetti:



"Önce Kayseri'deki birliğimizi ziyaret edeceğiz. Akabinde FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edeceğiz. Gaziliğin ve şehitliğin ne olduğunu genç kuşaklara anlatmaya çalışıyoruz. Bugün bu aziz vatanımızda huzur içinde yaşıyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Onlara çok şey borçluyuz."