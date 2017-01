Gaziler Göreve Hazır

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi üyeleri Kaymakam Osman Güven'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Mehmet Çürük görev verildiği takdirde hizmete her zaman hazır olduklarını söyledi.



Gazilerin Kaymakam Güven'e hayırlı olsun temennisiyle başlayan sohbetin ardından Şube Başkanı Mehmet Çürük yaptığı konuşmada, "İlçemize hoş geldiniz, yeni göreviniz hayırlı olsun, her zaman devlet büyüklerimizin ve devletimizin yanındayız. Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen olaylardan dolayı çok üzgünüz, devletimiz görev verdiği takdirde her zaman görev yapmaya hazırız" dedi.



Ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirten Kaymakam Güven, "Birlikte çalışmaktan, sohbet etmekten en çok keyif aldığım kişi ya da grup gazilerin ve şehit yakınlarının grubudur. Siz görevinizi hakkıyla yaptınız. Görev verilirse sizler de, bütün milletimiz üzerin düşen görevi yapacaktır, buna olan inancım tamdır. Bu vesileyle bir kez daha ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların ve sizlerin sayesinde ülkemizde rahatça yaşıyoruz. Varlığınız bize güç veriyor" dedi. - MANİSA