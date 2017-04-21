Gaziler Derneğinin Başkan Uysal'ı Ziyareti

Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çakal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.



Başkan Uysal ziyarette, gazilerin ve şehit yakınlarının sorunlarının çözümünde üzerilerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.



Dernek Başkanı Çakal da, dernek tarafından yürüttükleri çalışmalar hakkında Uysal'a bilgi verdi.