Gaziler Dağı İçin İmzalar Atıldı
Gaziler Dağı Tabiat Parkı Ortaklık Sözleşmesi Gebze Belediyesi ile Orman ve Su İşleri I. Bölge Müdürlüğü arasında imzalandı.
Gaziler Dağı Tabiat Parkı Ortaklık Sözleşmesi Gebze Belediyesi ile Orman ve Su İşleri I. Bölge Müdürlüğü arasında imzalandı. İmzalanan ortaklık sözleşmesi ile Gaziler Dağı'nda bulunan manej alanının yapımı ve işletilmesi Gebze Belediyesi'ne devredildi.
Gaziler Dağı Tabiat Parkı Ortaklık Sözleşmesi Gebze Belediyesi ile Orman ve Su İşleri I. Bölge Müdürlüğü arasında imzalandı. Gaziler Dağı Tabiat Parkı içerisinde bulunan at harası ve müştemilatının Gebze Belediyesi tarafından yapımı ve işletilmesi amacıyla, 21.02.2014 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 1.Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan Gaziler Dağı Tabiat Parkı İşletmecilik Sözleşmesine Gebze Belediye'sinin ortak olması için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel arasında ortaklık sözleşmesi imzalandı. İmzalanan ortaklık sözleşmesi ile Gaziler Dağı'nda bulunan manej alanının yapımı ve işletilmesi Gebze Belediyesine devredildi. Gebze Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen imza toplantısında belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, Doğa Koruma Milli Parklar Kocaeli şube müdürü İlyas Çiçek ve başkan danışmanı Şakir Bitmez hazır bulundu.
Gebze Belediyesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme ortağı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 4. Sınıfa giden tüm çocuklarımızı burada binicilik sporu ile tanıştırıyoruz. Burada çocuklarımız binicilik sporu ile ilgili tüm detayları öğrenme fırsatı buluyor. Burada çocuklarımız sadece binicilik eğitimi almak ile kalmıyor hayvan sevgisi de kazanıyor. Boş zamanlarını değerlendirebilecekleri satranç sınıflarında zihinsel gelişimlerine katkı sağlanıyor. Bu eğitim merkezimiz sayesinde binicilik eğitimi almayan çocuğumuz kalmayacak" dedi. - KOCAELİ