Gazikültür'den Kitap Tanıtımı ve Fotoğraf Sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gazikültür A.Ş. "Kitap Tanıtımları ve Bir Başka Gaziantep" konulu fotoğraf sergisi açtı.



Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlen tanıtım programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz, Köken, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ve sanat severler ile vatandaşlar katıldı. Rifat Ergeç ve Hasan Yelken'in birlikte hazırladığı "Bir Başka Gaziantep" adlı kitabı ile Murat Uğurluer'in hazırladığı "Fotoğraflarla Gaziantep'te Ticaret" ve "Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu" adlı kitaplar tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda vatandaş odaklı çalışmalar yaptığını ifade eden Genel Sekreter Deniz Köken, bu tür kültür ve sanatsal etkinliklerin sayısının artması temennisinde bulundu. Köken, kitap ve fotoğraf sergisinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gaziantep'in tanıtımına katkı veren herkesin önemli görevler üstlendiğine vurgu yapan Köken, Gaziantep'e ait eserlerin kayıt altına alınmasının önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca yine Hasan Yelken'in Gaziantep'in değişik bölgelerinden çektiği "Bir Başka Gaziantep" adlı fotoğraf sergisi de açıldı. Yalken'in 25 yıllık fotoğrafçılık birikiminin ürünleri olan koleksiyondan derlenen ve Gaziantep'in farklı mekanlarının fotoğraflandığı 40 değişik fotoğraf izleyiciler ile buluştu. - GAZİANTEP